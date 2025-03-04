В два раза увеличилась зарплата педагогов в Казахстане за 5 лет

В Казахстане работает около 400 тысяч педагогов в восьми тысячах школ. По данным министерства просвещения, около 300 тысяч из них получают доплаты за квалификационные категории. С 2020 года, по поручению Президента, зарплата учителей увеличилась в 2 раза. В сентябре 2023 года воспитатели детсадов получили прибавку 30%, а преподаватели колледжей, пришедшие с производства, — 30-35%.

— После принятия Закона «О статусе педагога» размер зарплаты учителей стал зависеть от нескольких факторов, включая уровень образования, квалификации (мастер, исследователь, эксперт, модератор), стаж, объем нагрузки, а также дополнительные выплаты за условия труда, академическую степень (10 МРП), наставничество и внеурочные спортивные занятия (100% от базового должностного оклада), — сообщили в министерстве просвещения РК.

Надбавки за квалификацию:

Педагог-мастер – +50%

Педагог-исследователь – +40%

Педагог-эксперт – +35%

Педагог-модератор – +30%

По итогам 2024 года средняя заработная плата учителя в Казахстане на 1 ставку (16 часов) составила 352 тысячи тенге в городе и 435 тысяч тенге в селе. При этом, согласно данным Национальной образовательной базы данных (НОДБ), половина педагогов страны работают на 1,5 ставки (24 часа), получая в среднем 581 тысячу тенге в месяц. Казахстан также поощряет учителей за успехи. В 2024 году 89 педагогов получили государственные премии по 3,6 млн тенге (1000 МРП).