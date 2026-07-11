В 4-м микрорайоне Уральска за счет спонсоров благоустраивают сквер у школы

Возле школы №41 в 4-м микрорайоне Уральска вовсю идут работы - здесь обустраивают новую зону отдыха. Ход строительства проверил аким города Мурат Байменов. Этот проект - подарок горожанам от компании "Alim Construction".

Аким проконтролировал, как укладывают пешеходные дорожки, где планируют высадить деревья и установить скамейки. Чтобы зелень не засохла, тут сразу монтируют систему автополива. Аким поручил подрядчикам не сбавлять темп, следить за качеством и сдать готовый сквер к Дню города. Он также отметил, что Уральску очень помогает поддержка местного бизнеса.

Жители микрорайона признаются: они давно ждали уютного места для прогулок прямо у дома и очень благодарны за то, что район наконец-то преображается.