В ЗКО водителя фуры лишили прав и арестовали за поддельные номера

Суд района Байтерек ЗКО рассмотрел административное дело в отношении дальнобойщика, который передвигался по трассе с фальшивыми госномерами.

Нарушителя на грузовом автомобиле марки IVECO полицейские остановили на 16-м километре оживленной автодороги Уральск - Озинки. Как выяснилось, мужчина управлял фурой с заведомо поддельным государственным регистрационным номерным знаком. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В суде водитель отпираться не стал: он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Помимо его собственных показаний, вину мужчины доказали рапорт сотрудников полиции, протоколы изъятия фуры и номеров, а также запись с видеожетона инспектора.

- При назначении наказания суд учел характер правонарушения и личность водителя, а также смягчающие обстоятельства - признание вины и раскаяние. Отягчающих факторов выявлено не было, - сообщили в пресс-службе ЗКО.

В итоге по части 4 статьи 590 КоАП РК нарушителя признали виновным. Ему назначили наказание в виде двух суток административного ареста, а также лишили водительских прав сроком на один год.

Изъятые фальшивые номера будут уничтожены, как только решение суда вступит в законную силу.