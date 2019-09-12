Администрация рынка "Рахат" указала на наличие договора с ГКП "Горкомхоз". Мусор вывозится своими силами 1-2 раза в месяц. Представитель рынка указал на работу всего лишь двух точек по продаже овощей и фруктов, остальные бутики занимает бакалея, колбасная продукция, вещи. Также здесь производится сортировка. Картон, пластмасс идут закупщиком. Представитель посетовал на то, что в Аксае нет точек приема такого сырья, приходится вывозить в областной центр. Сортировка отходов ведется и в торговом центре "Кен дала". Владельцы торгового центра "Кен дала" указали, что буквально на днях составили договор с ТОО "Дем сервис" на вывоз мусора. До этого же пользовались услугами частников, оплачивая наличкой без договоров и чеков. Наибольшие претензии у населения к популярнейшему в городе магазину "Витаминка" (овощи, фрукты). Представитель пояснил, что вывоз руководство осуществляет самостоятельно. Отходов мало, так как коробки и неликвидный товар в основном забирается населением. Он предъявил чеки на вывоз мусор на полигон. Мобильная группа продолжит проверку торговых точек. В адрес населения была высказан просьба сообщать и по возможности фиксировать факты нарушения правил вывоза мусора вышеуказанными и другими субъектами бизнеса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.