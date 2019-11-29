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Социум

В Аксае установили детскую площадку

С просьбой сделать площадку к властям обратилась инициативная группа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В северной части города Аксай на улице Алексеева живут очень инициативные жители. Они проводят различные мероприятия для своих детей, задействуют молодежь в субботниках. С просьбой установки детской площадки инициативная группа лично обратилась к руководству района, указав на то, что в северной части города практически нет условий для досуга детей. И были услышаны. Сейчас здесь установлены детская, спортивная площадки и футбольное поле. Жители выразили благодарность за внимание. По
gorod
В Аксае установили детскую площадку
С просьбой сделать площадку к властям обратилась инициативная группа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В северной части города Аксай на улице Алексеева живут очень инициативные жители. Они проводят различные мероприятия для своих детей, задействуют молодежь в субботниках. С просьбой установки детской площадки инициативная группа лично обратилась к руководству района, указав на то, что в северной части города практически нет условий для досуга детей. И были услышаны. Сейчас здесь установлены детская, спортивная площадки и футбольное поле. Жители выразили благодарность за внимание. Подрядная организация ТОО "Алсет", выполнявшая работы, преподнесла в подарок этому дружному сообществу мячи для футбола, волейбола и баскетбола. Также в данное время инициативная группа при поддержке местных активистов и депутатов районного маслихата А. Агаева и Л. Елеусинова занимается установкой деревянной горки для зимний катаний. В планах свой собственный маленький сквер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
Двор

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