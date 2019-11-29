В Аксае установили детскую площадку

С просьбой сделать площадку к властям обратилась инициативная группа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В северной части города Аксай на улице Алексеева живут очень инициативные жители. Они проводят различные мероприятия для своих детей, задействуют молодежь в субботниках. С просьбой установки детской площадки инициативная группа лично обратилась к руководству района, указав на то, что в северной части города практически нет условий для досуга детей. И были услышаны. Сейчас здесь установлены детская, спортивная площадки и футбольное поле. Жители выразили благодарность за внимание. По