В Аксае завершается строительство 14 улиц

Общая протяженность составляет около 10 километров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Эта часть города начала застраиваться в 90-х годах. Из условий комфортной жизни максимум что имели жители - это коммуникации. И хотя до центра рукой подать, цивилизация заканчивалась на южной объездной трассе. Далее дебри, летом пыль и буераки, осенью и весной непролазная грязь. Таксисты просто отказывались сюда ехать в распутицу. За эти самые дороги эту часть прозвали Шанхаем, на что жители обижаются до сих пор. Но в этом году начались глобальные перемены. Начата реализация долгожданного проекта по