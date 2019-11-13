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Социум

В Аксае завершается строительство 14 улиц

Общая протяженность составляет около 10 километров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Эта часть города начала застраиваться в 90-х годах. Из условий комфортной жизни максимум что имели жители - это коммуникации. И хотя до центра рукой подать, цивилизация заканчивалась на южной объездной трассе. Далее дебри, летом пыль и буераки, осенью и весной непролазная грязь. Таксисты просто отказывались сюда ехать в распутицу. За эти самые дороги эту часть прозвали Шанхаем, на что жители обижаются до сих пор. Но в этом году начались глобальные перемены. Начата реализация долгожданного проекта по
gorod
В Аксае завершается строительство 14 улиц
Общая протяженность составляет около 10 километров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Эта часть города начала застраиваться в 90-х годах. Из условий комфортной жизни максимум что имели жители - это коммуникации. И хотя до центра рукой подать, цивилизация заканчивалась на южной объездной трассе. Далее дебри, летом пыль и буераки, осенью и весной непролазная грязь. Таксисты просто отказывались сюда ехать в распутицу. За эти самые дороги эту часть прозвали Шанхаем, на что жители обижаются до сих пор. Но в этом году начались глобальные перемены. Начата реализация долгожданного проекта по строительству 14 улиц в южной части. Общая протяженность составляет порядка 10 км. На первый этап было выделено 440 млн тенге. Стоимость всего проекта составляет более 1 млрд. Строительные работы ведутся местной компанией - ТОО "Аксайбизнесстрой". Задействовано 64 специалиста и рабочих, 15 единиц спецтехники. На первом этапе строительства на подушку из ПГС был уложен 12-сантиметровый слой черного щебня, далее 6 см крупнозернистого асфальта. В следующем году будет уложен завершающий слой. По такой технологии строятся дороги республиканского значения. В проекте на будущий год также арыки, тротуары и освещение. Но жители уже рады началу работ. - Раньше я даже не пытался в грязь выехать на машине из двора. Шел пешком, потому что ну никак по-другому. Сейчас я часто гуляю пешком. Приятно смотреть на новую дорогу. Даже дома выглядят иначе, - говорит житель улицы Оңтүстік Муса Акашев.
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ремонт дороги

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