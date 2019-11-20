В Актау дали старт прокладке оптоволокна по дну Каспия

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в Актау торжественной церемонии начала строительства TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – волоконно-оптической линии связи между двумя странами по дну Каспийского моря, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом сообщается на сайте главы правительства Казахстана. Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Длина кабеля по дну Каспийского моря составит около 400 километров. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к конц