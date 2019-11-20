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Социум

В Актау дали старт прокладке оптоволокна по дну Каспия

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в Актау торжественной церемонии начала строительства TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – волоконно-оптической линии связи между двумя странами по дну Каспийского моря, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом сообщается на сайте главы правительства Казахстана. Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Длина кабеля по дну Каспийского моря составит около 400 километров. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к конц
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В Актау дали старт прокладке оптоволокна по дну Каспия
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в Актау торжественной церемонии начала строительства TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – волоконно-оптической линии связи между двумя странами по дну Каспийского моря, сообщает Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом сообщается на сайте главы правительства Казахстана. Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Длина кабеля по дну Каспийского моря составит около 400 километров. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит в секунду. - Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – президентом Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном, - сказал Аскар Мамин. Глава правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа - Азия и занять достойное место в мировом транзите данных. Аскар Мамин и Али Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах. В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр Аскар Мамин принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по производству метанола и олефинов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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