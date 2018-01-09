Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело мужчины было обнаружено после окончания рабочего дня. Ближе к семи часам вечера к акимату Актобе съехались полицейские, следователи и криминалисты. Тело вывозили на спецтранспорте. Как выяснилось позже, охранник акимата Актобе застрелился из табельного оружия. Младший лейтенант полиции покончил жизнь самоубийством за два дня до своего 35-летия. Сегодня, 9 января, в ГУ "Управление специализированной службы охраны Актобе дали комментарий по поводу ЧП, которое произошло на территории акимата города. -В 17.30, во время несения службы по охране административного здания акимата Актобе, в помещении КПП у ворот внутреннего двора покончил жизнь самоубийством инспектор ГУ УССО младший лейтенант полиции, произведя выстрел из табельного оружия ПМ-9 мм в височную область. По данному факту назначена экспертиза. Начато досудебное расследование", - сообщили в ГУ УССО Актюбинской области. Погибшему Байбеку К. было 34 года. Суицидом покончил свою жизнь мужчина за два дня до юбилея - 10 января ему бы исполнилось 35 лет. В ОВД мужчина служил с мая 2010 года. Он был женат, имел двоих детей. Причина самоубийства выясняется.