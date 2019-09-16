Предварительное слушание по делу прошло 15 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Нужно отметить, что на предварительном слушании выяснилось, что произошла путаница со статьями. Асылбека обвиняют в совершении преступления по ст. 99,ч.2, п. 14 УК РК «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица». Однако сотрудники прокуратуры напутали со статьями уголовного кодекса. Асылбека обвинили по ст. 99 ч. 1 п.14, но такого нет в Уголовном кодексе РК. В качестве подозреваемого он проходил по ст. 99 ч. 2 п.14. В прокуратуре это объяснили технической ошибкой. 16 сентября прошло рассмотрение этого дела. Из материалов дела стало известно, что в январе между старшеклассниками на катке на озере Шалкар произошел. В результате конфликта 16-летний подросток получил ножевое ранение в область груди и скончался. Он был спортсменом, ему сулили большое будущее. 26 января по подозрению в преступления полицейские задержали 17 -летнего старшеклассника другой школы Шалкара. На него завели уголовное дело по ст.99 УК РК "Убийство". Как говорится в обвинении, 26 января около 19.00 подсудимый Асылбек Сабыр со своим другом Санжаром пришли на каток, где собирались встретиться со своими товарищами. Асылбек увидел, что один из них общается с толпой ребят. Там было около 15-20 подростков. Асылбек подошел к толпе, поинтересовался в чем дело, на что Мирасбек, учащийся другой школы, предложил ему поговорить отдельно. Ребята ушли в камыши. Слово за слово - произошел конфликт. Мирасбек ударил Асылбека в лицо. Его товарищи повалили Асылбека на землю, стали пинать. Асылбек вытащил нож, ударил им Мирасбека, и сбежал. Только когда домой пришел учитель и сообщил, что Мирасбек скончался, Асылбек узнал, что произошло. Но в содеянном не признался. Чуть позже он сообщил о случившемся родителям, и они вместе пошли в полицию, Асылбек написал явку с повинной, его взяли под стражу. Школьник признался, что ударил Мирасбека ножом. Орудие преступления выкинул по дороге домой. В суде же он рассказал, что у друга Мирасбека был пистолет. Сам он им воспользоваться боялся, и его выхватил Мирасбек. Когда тот направил на него дуло, Асылбек отмахнул его руку и для защиты воспользовался ножом, который подобрал тут же. Как на самом деле все было, могут прояснить свидетели, их пока суд не допрашивал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ