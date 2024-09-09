Суд учел раскаяние подсудимой, наличие малолетних детей, и приговорил к 4 годам колонии.

33 –летняя жительница Атырау два года зарабатывала тем, что представлялась работницей роддома и обещала решить вопрос с усыновлением детей. Она рассказала об этом своим знакомым, что без каких-либо проблем может помочь усыновить новорожденного, от которого отказалась мать, и попросила их сообщать об этом желающим.

Первая жертва мошенницы вышла на связь с ней 25 апреля 2022 года. Та пообещала помочь ей за 600 000 тенге. Женщина, желающая стать матерью, тут же отдала ей эти деньги. В ноябре того же года еще одна несостоявшаяся мама, пожелавшая усыновить ребенка, отдала женщине 2 400 000 тенге за усыновление уже двоих новорожденных детей. Через год ставки выросли. Очередной жертве мошенница предложила услуги уже за 1 320 000 тенге. Тогда же она сообщила своей знакомой, что может помочь поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Грузии, и получила от нее 1 161 000 тенге.

Не дождавшись обещанного женщины обратились в правоохранительные органы. Недавно обвиняемая в мошенничестве предстала перед судом. Дело рассматривал суд №2 города Актобе. Подсудимая на процессе свою вину признала полностью, попросила прощения у потерпевших, и обязалась вернуть им деньги.

Суд учел ее раскаяние, наличие малолетних детей, и приговорил к 4 годам колонии.

- Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осужденной 4 881 000 тенге. Первой потерпевшей она 600 000 тенге вернула. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-служба суда №2 Актобе

Фарида ЗАРИП