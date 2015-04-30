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Происшествия Социум

В Актобе пьяный 18-летний парень разгромил Вечный огонь

18–летний житель Актобе отбил 11 букв в названиях городов–героев, поломал 2 звезды и 6 светильников на только что обновленном мемориале Вечного огня. На его реставрацию потратили 94 миллиона тенге. Фото, на которых видно, что на новых гранитных плитах в словах Волгоград, Киев, Севастополь отбиты буквы и сломаны звезды, прислали в редакцию местной газеты «Диапазон». «В ночь с пятницы на субботу разбили 11 букв и 2 звезды на новой гранитной плите с городами–героями. Кроме того, за мемориалом вандалы побили 6 торшеров–светильников, ущерб на 360 тысяч тенге, — рассказал и.о. завсектором отдела бла
Marat
В Актобе пьяный 18-летний парень разгромил Вечный огонь
18–летний житель Актобе отбил 11 букв в названиях городов–героев, поломал 2 звезды и 6 светильников на только что обновленном мемориале Вечного огня. На его реставрацию потратили 94 миллиона тенге. Фото, на которых видно, что на новых гранитных плитах в словах Волгоград, Киев, Севастополь отбиты буквы и сломаны звезды, прислали в редакцию местной газеты «Диапазон».
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 «В ночь с пятницы на субботу разбили 11 букв и 2 звезды на новой гранитной плите с городами–героями. Кроме того, за мемориалом вандалы побили 6 торшеров–светильников, ущерб на 360 тысяч тенге, — рассказал и.о. завсектором отдела благоустройства и озеленения Хасен Юсупов, – 4 торшера уже починили, 2 – еще на стадии ремонта». В среду все буквы и звезды были уже на месте, рабочие заканчивали реставрацию. Как выяснилось, оторвать такие буквы от плиты непросто. «Буквы новые, клей двухкомпанентный, мощный, – рассказал строитель Константин Мельник. – Их просто невозможно оторвать». «25 апреля, в 4 утра в дежурную часть поступил звонок от актюбинки, которая из окна увидела, как молодой человек разбивает фонари возле Вечного огня. Полиция задержала 18–летнего городского жителя в легкой степени опьянения», – прокомментировали в пресс–службе ДВД. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде, по факту возбужденно уголовное дело по статье «хулиганство».
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