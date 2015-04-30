В Актобе пьяный 18-летний парень разгромил Вечный огонь

18–летний житель Актобе отбил 11 букв в названиях городов–героев, поломал 2 звезды и 6 светильников на только что обновленном мемориале Вечного огня. На его реставрацию потратили 94 миллиона тенге. Фото, на которых видно, что на новых гранитных плитах в словах Волгоград, Киев, Севастополь отбиты буквы и сломаны звезды, прислали в редакцию местной газеты «Диапазон». «В ночь с пятницы на субботу разбили 11 букв и 2 звезды на новой гранитной плите с городами–героями. Кроме того, за мемориалом вандалы побили 6 торшеров–светильников, ущерб на 360 тысяч тенге, — рассказал и.о. завсектором отдела бла