В Актобе студент зарезал таксиста и сжег его одежду

Иллюстративное фото с сайта ngs24.ru В Актобе 20-летний Дмитрий Бабенко, зарезавший таксиста Рустема Нурвекова, предстал перед судом. Его обвиняют в убийстве с целью угона дорогого внедорожника для последующей продажи. Он нанес Нурвекову 14 ударов ножом. Родственники погибшего считают, что у Бабенко были подельники, оставшиеся на свободе, сообщает Диапазон. В спецсуде начался судебный процесс по нашумевшему делу об убийстве 26-летнего Рустема Нурвекова, отца трех дочерей. Студента юридического факультета Дмитрия Бабенко обвиняют в убийстве, Сергея Чайку – в укрывательстве преступления. Брат уб