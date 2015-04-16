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Происшествия Социум

В Актобе студент зарезал таксиста и сжег его одежду

Иллюстративное фото с сайта ngs24.ru В Актобе 20-летний Дмитрий Бабенко, зарезавший таксиста Рустема Нурвекова, предстал перед судом. Его обвиняют в убийстве с целью угона дорогого внедорожника для последующей продажи. Он нанес Нурвекову 14 ударов ножом. Родственники погибшего считают, что у Бабенко были подельники, оставшиеся на свободе, сообщает Диапазон. В спецсуде начался судебный процесс по нашумевшему делу об убийстве 26-летнего Рустема Нурвекова, отца трех дочерей. Студента юридического факультета Дмитрия Бабенко обвиняют в убийстве, Сергея Чайку – в укрывательстве преступления. Брат уб
Marat
В Актобе студент зарезал таксиста и сжег его одежду
Иллюстративное фото с сайта ngs24.ru
Иллюстративное фото с сайта ngs24.ru
 Иллюстративное фото с сайта ngs24.ru В Актобе 20-летний Дмитрий Бабенко, зарезавший таксиста Рустема Нурвекова, предстал перед судом. Его обвиняют в убийстве с целью угона дорогого внедорожника для последующей продажи. Он нанес Нурвекову 14 ударов ножом. Родственники погибшего считают, что у Бабенко были подельники, оставшиеся на свободе,  сообщает Диапазон. В спецсуде начался судебный процесс по нашумевшему делу об убийстве 26-летнего Рустема Нурвекова, отца трех дочерей. Студента юридического факультета Дмитрия Бабенко обвиняют в убийстве, Сергея Чайку – в укрывательстве преступления. Брат убитого рассказал о вечере перед смертью Нурвекова. «Рустем мой брат. 28 октября он поздно собрался на заказ, пообещал матери и жене, что вернется быстро, больше живым его не видели, Рустема искали более 200 человек. На теле брата насчитали 14 ножевых ран и 24 других ранения . У Чайки и Бабенко была договоренность пойти на преступление. Рустем зарабатывал своим трудом, работал дальнобойщиком, потом продал грузовик, купил джип на свои трудовые и стал обслуживать свадебные кортежи, работал в пятницу, по выходным. У Рустема трое детей: старшей дочери 5 лет, средней полтора года и самой младшей было всего 10 дней, когда он умер. Рустем всегда был спокойным, спортсменом. После случившегося родители Бабенко не подходили к нам, не просили прощения. Вы тут сидите, защищаете его, а за что его защищать ». Обвиняемый Сергей Чайка живет в Актобе, работает, у него трое детей. Сергей утверждает, что ничего не планировал с Бабенко, просто, когда тот попросил помощи, не отказал, потому что не понимал, что делал. По словам Сергея, в вечер убийства, 28 октября, он находился у своей матери в Родниковке. С незнакомого номера ему позвонил Бабенко и попросил подъехать, сказав, что недалеко от березовой рощи сломалась машина. Чайка отправился на помощь. После того, как он проехал пару километров, Бабенко позвонил ему и сообщил, что скоро будет. Он подъехал на джипе Toyota Land Cruiser. «Одна сторона была разбита, я заглянул в салон, там кровь была, сработала подушка безопасности. Дима сказал, что убил человека. В этот момент я испугался, не каждый день слышишь такое, поэтому свои дальнейшие действия не осознавал. Он отогнал джип немного в сторону с грейдера, потом я на своей машине привез его в Родниковку, к своей матери. У него были брюки в крови. Я ему показал печку во дворе, он сжег там свою одежду. Но я ему при этом не помогал. Нож, который был у Димы, я выбросил на заднем дворе, не хотел, чтобы его нашла мать. Я просил его не сообщать мне никаких подробностей об убийстве», — уверяет Чайка. Еще один молодой человек, у которого скрывался убийца, рассказал, что Дмитрий пришел к нему домой, попросился переночевать, говорил, что якобы поссорился с девушкой. Потом признался ему в убийстве. Свидетель говорил, что в отделе полиции его били, надевали на голову каску и ударяли по ней. Но отметил, что, несмотря на избиения, показания давал правдивые. Суд не допросил еще одного свидетеля, Кирилла Г., он выехал за рубеж, но в ходе предварительного следствия парень рассказал, что через знакомого на него вышел некий молодой человек, представился Димой, предложил дешево купить белый джип «Тойота Ланд Крузер». Сказал, что машину забрали за долги, ее должны были пригнать из России. Несостоявшийся покупатель уточнил, что «продавца» опознать не сможет, тот при разговоре все время отворачивался в сторону. Сам Бабенко в суде показания еще не давал. Однако в ходе предварительного следствия рассказывал, что убийство в планы не входило. В пути он попросил остановить автомобиль, вышел в туалет, потом предложил Рустему выйти из машины. Таким образом рассчитывал быстро сесть за руль и угнать авто. Однако Рустем сказал, что никуда не выйдет. После этой остановки они поехали дальше. Бабенко набросился с ножами на водителя и ходе драки выпал из машины. Он пошел пешком вперед и минут через 40 увидел джип в балке, он был поврежден, Рустем мертв. Вытащив тело из авто, Бабенко сел за руль и поехал навстречу Чайке. Он сказал, что продать машину не получилось, так как она была в аварийном состоянии. 28 октября актюбинец Рустем Нурвеков, подрабатывавший водителем на свадьбах, выехал на заказ и пропал. Через несколько дней в степи, в нескольких километрах от села Родниковка обнаружили машину Рустема, она была повреждена, салон в крови. Тело самого Рустема нашли в степи. 30 октября по подозрению в убийстве задержали студента юридического факультета КРМРУ Дмитрия Бабенко. По версии следствия, он запланировал преступление, чтобы забрать машину и позднее продать ее.

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