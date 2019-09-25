Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе проведения ОПМ "Розыск" в Актобе задержана мошенница, разыскиваемая российскими полицейскими. 59-летняя уроженка Алгинского района Актюбинской области разыскивалась УМВД России по Магнитогорску Челябинской области за хищения с банковских счетов ОАО "УралСИБ" крупной суммы денег. У одного вкладчика подозреваемая сняла более 155 млн российских рублей (936 млн тенге), у другого 5 млн рублей (30 млн тенге). После чего она была объявлена в межгосударственный розыск. Сотрудниками управления криминальной полиции подозреваемая установлена и задержана в г.Алга и водворена в ИВС Алгинского ОП. В последующем она будет передана российским коллегам. Всего за два дня проведения ОПМ "Розыск" по области задержано 14 уголовных преступников, из них 5 разыскивалось правоохранительными органами стран СНГ и установлено 8 без вести пропавших граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.