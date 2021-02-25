Взрыв произошел 24 февраля около полуночи на ст. Мугалжар Мугалжарского района. Пострадали взрослые 23 и 53 лет, 11-летний ребенок скончался. - Когда пожарные приехали на место взрыва, две стены дома уже обрушились, были 2 пострадавших, с места пожара вынесли тело одного ребенка, только в 3.20 пожар потушили полностью, - рассказал руководитель ДЧС Актюбинской области Маргулан Аманбаев. - Двое пострадавших сейчас в больнице. В поселке нет газа, хозяева топили печку углем. По словам соседей, вечером домой занесли газовый баллон. Соседи слышали хлопок, после этого обвалилась стена дома и начался пожар. В доме жила одна семья, супруги и 2 детей. Женщина не пострадала, она пока у родственников в том же поселке. - У 53-летнего хозяина дома обожжено 65-70% тела, у него ожоги 2-3 степени, у 23-летнего пострадавшего обожжены руки и ноги, около 20% тела. Их госпитализировали в больницу Эмбы. У хозяина дома состояние крайне тяжелое. Пострадавшие в реанимации. Санавиацией их доставят в Актобе, - рассказал замруководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров. - На станции Мугалжар 330 домов, 1800 жителей. Как только пришло сообщение, на место направили группу в составе замакима района, сотрудников полиции, они выяснили обстоятельства произошедшего. Сегодня по заданию акима области создана комиссия, ее возглавляю я, районную комиссию возглавляет аким район. Районная комиссия выехала в поселок. Дом восстановлению не подлежит, семье подыскивают другое жилье. Если какой-то из пустующих домов подойдет, его приобретут из внебюджетных средств. Предметы первой необходимости купят силами предпринимателей. Так же комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи за счет бюджета, которая выдается в случае ЧС. Оказывается помощь для организации похорон погибшего ребенка. Идет следствие, - рассказал первый замакима Актюбинской области Нуржауган Калауов. - В поселка нет природного газа, по газификации готовится проект. В ДЧС сообщили с начала года в Актюбинской области произошло 86 пожаров. Из-за взрыва газа пострадали люди в Хромтау и Кобде. - Мы постоянно предупреждаем, что нельзя заносили газовые баллоны в дом, они для подсоединения к газовой плите, но такие случаи продолжаются, - говорит Маргулан Аманбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.