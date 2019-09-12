30 августа примерно в 23.00 в Байганинском районе в Жанажолском сельском округе, в местности Донызтау близ села Оймауыт (400 – 450 км. от районного центра) во время рейда инспекторы «Охотзоопром» задержали 3 автомашины: «Монтера спорт», «Митсубиси Поджера» и «Тайота Ланд Крузер». При их проверке обнаружили 50 живых голубей. Все три автомашины вместе с пассажирами и водителями были доставлены в Байганинский райотдел полиции для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что один из задержанных гражданин Казахстана, остальные пятеро - граждане Сирии. Со слов задержанных, они выехали несколько дней назад из Алматы и ехали в Актобе. Голубей приобрели по дороге у жителей Приаралья для употребления в пищу. Цель их поездки по казахстанским степям – найти места ореола птицы сокола балобана. По данному факту собрали административный материал по ст. 389 КоАП РК «Незаконное приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей и дериватов» и дело направили в суд. - Решением суда на гражданина Казахстана и гражданина Сирии наложен штраф в размере 25 тысяч тенге на каждого. Двое других граждан Сирии были привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства РК в области миграции, в результате чего одному из них вынесли взыскание в виде предупреждения, другому – арест до 15 суток с административным выдворением. Голубей выпустили на свободу, - сообщили в ДП Актюбинской области Сокол балобан является редким исчезающим видом птиц и занесен в Красную книгу Казахстана. Зачастую браконьеры используют голубей в качестве приманки при ловле соколов балобанов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.