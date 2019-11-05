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Происшествия Социум

В Актюбинской области после метели открыли трассу: десятки фур выстроились в колонну

Полицейские следят за тем, чтобы автомобили не выезжали на полосу встречного движения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Снежный затор образовался в Актюбинской области 3 ноября Из-за метели и снежных заносов близ Иргиза на трассе Самара- Шымкент с 3 ноября было закрыто движение, 196 машин, в их числе автобус с пассажирами, застряли в пути, из вызволяли спасатели, медики, дорожники и полицейские. 5 ноября движение восстановили, дорогу в сторону Кызылординской области открыли, на месте дежурят сотрудники МПС Айтекебийского района. Десятки фур двигаются колонной. Полицейские следят, чт
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В Актюбинской области после метели открыли трассу: десятки фур выстроились в колонну
Полицейские следят за тем, чтобы автомобили не выезжали на полосу встречного движения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Снежный затор образовался в Актюбинской области 3 ноября Из-за метели и снежных заносов близ Иргиза на трассе Самара- Шымкент с 3 ноября было закрыто движение, 196 машин, в их числе автобус с пассажирами, застряли в пути, из вызволяли спасатели, медики, дорожники и полицейские. 5 ноября движение восстановили, дорогу в сторону Кызылординской области открыли, на месте дежурят сотрудники МПС Айтекебийского района. Десятки фур двигаются колонной. Полицейские следят, чтобы они не выезжали на полосу встречного движения и не создавали аварийную ситуацию, не препятствовали движению. 3 ноября в снежном заторе застряли водители и пассажиры 196 машин, в числе которых автобус с женщинами и детьми. Помощь при вызволении им оказывали спасатели, полицейские, врачи, дорожники, работники придорожных кемпингов. Людям организовали горячее питание, медицинскую помощь, перевезли в теплое место. Утром 5 ноября ДЧС Актюбинской области сообщил, что обмороженных и погибших нет, но позже стало известно, что в 6.40 в обогреваемом автобусе умер гражданин Таджикистана 1956 года рождения. Причину смерти должна установить экспертиза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
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