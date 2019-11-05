В Актюбинской области после метели открыли трассу: десятки фур выстроились в колонну

Полицейские следят за тем, чтобы автомобили не выезжали на полосу встречного движения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Снежный затор образовался в Актюбинской области 3 ноября Из-за метели и снежных заносов близ Иргиза на трассе Самара- Шымкент с 3 ноября было закрыто движение, 196 машин, в их числе автобус с пассажирами, застряли в пути, из вызволяли спасатели, медики, дорожники и полицейские. 5 ноября движение восстановили, дорогу в сторону Кызылординской области открыли, на месте дежурят сотрудники МПС Айтекебийского района. Десятки фур двигаются колонной. Полицейские следят, чт