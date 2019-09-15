Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции, 20-летний водитель, выезжая с парковки на проезжую часть дороги, не справился с рулевым управлением, и допустил наезд на часть группы несовершеннолетних детей, учащихся Хромтауского горнотехнического колледжа, которые шли по обочине. Совершив наезд, водитель скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Машина водворена на штрафстоянку. В результате ДТП 8 учащихся колледжа и ученик нулевого класса средней школы госпитализированы в ЦРБ Хромтау, им оказали медицинскую помощь. Часть пострадавших после оказания медицинской отпустили домой, трое пострадавших остаются в больнице, у них небольшие повреждения. Как выяснилось, у водителя не было прав на управление транспортными средствами, возбуждено административное производство по признакам ст.611 ч.3 КоАП РК "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием совершенное лицом, лишенным права управления ТС либо не имеющим права управления ТС" и по ст.610 ч.3 КоАП РК "Нарушение водителем транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения повлекшее причинение вреда здоровью людей".