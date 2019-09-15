Информацию подтвердили в департаменте по ЧС Алматинской области. Как сообщил советник министра индустрии и инфраструктурного развития Руслан Иманкулов, по предварительным данным, ЧП произошло на автодороге "Екатеринбург-Алматы". "15 сентября 2019 года около 19.20 на автодороге "Екатеринбург-Алматы", 2 449 километр – станция Шамалган. Водитель автобуса несмотря на сигналы выехал на железную дорогу. В результате произошёл наезд на автобус", – сказал Руслан Иманкулов. Подробности происшествия выясняются. Данных о количестве пострадавших пока нет. GTS1g7sJ6AU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.