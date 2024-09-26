Антикоррупционная служба города Алматы на постоянной основе проводит мониторинг строительства социально-значимых объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений.

Всего борцы с коррупцией установили 156 объектов во всех регионах страны. Из них пять объектов расположены по городу Алматы.

В августе 2024 года, благодаря принятым совместным мерам Антикоррупционной службы и местных исполнительных органов, в эксплуатацию были введены два долгостроя: «Строительство станции перекачки сточных вод в микрорайоне Шанырак-1,2» и «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в восточной части микрорайона Карасу г. Алматы», начало строительства которых, согласно договору 2019 год, срок завершения – 2020 и 2021 года.

В населенных пунктах более 6,5 тысяч домов не были подключены к сетям водоснабжения и водоотведения на протяжении пяти лет.

В ноябре 2023 года и марте 2024 года вопрос завершения этих долгостроев был вынесен на межведомственную комиссию с участием Акима города.

– Для оперативного контроля за ходом строительства с начала года сотрудники Антикоррупционной службы совместно с волонтерами еженедельно выезжали на данные объекты, что способствовало разрешению возникающих проблем и соблюдению графиков работ. На сегодняшний день оба объекта успешно введены в эксплуатацию и находятся на стадии технического наблюдения. Это стало значительным шагом в решении проблемы долгостроев и улучшении качества жизни тысяч алматинцев, получивших доступ к жизненно необходимым коммунальным услугам, - добавили в Антикоррупционной службе.



