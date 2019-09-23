В аварии с летальным исходом, случившейся 21 сентября на пешеходном переходе по улице Баймуханова, заметили еще одного гонщика, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - На данный момент следственным судом в отношении водителя автомашины «Тойота Камри» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - отметили в полиции. - В тот же день установлен водитель второй автомашины марки «Мерседес». Автомобиль водворен на штрафстоянку за превышение скорости. Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Напомним, водитель автомашины "Тойота Камри" совершил наезд на пешехода - студента атырауского колледжа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА