В Атырау больше нет улицы Нефтяников

Депутаты в Атырау проголосовали за переименование некоторых улиц на очередной сессии гормаслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из доклада представителя городского отдела культуры и развития языков Куралай Кумаровой следует, что в городе нужно присвоить названия улицам микрорайона Самал и переименовать ряд улиц с повторяющимися именами. Итак, в мкр.Самал имеющиеся улицы будут называться так: ул. №1 - имени Акжана Машанова, улица №9 - имени Сагадата Нурмаганбетова, №10 – Кара Бура, улица №15 - имени Абиша Кекильбаева, №17 - Азидоллы Ескалиева, №