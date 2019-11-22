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Социум

В Атырау больше нет улицы Нефтяников

Депутаты в Атырау проголосовали за переименование некоторых улиц на очередной сессии гормаслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из доклада представителя городского отдела культуры и развития языков Куралай Кумаровой следует, что в городе нужно присвоить названия улицам микрорайона Самал и переименовать ряд улиц с повторяющимися именами. Итак, в мкр.Самал имеющиеся улицы будут называться так: ул. №1 - имени Акжана Машанова, улица №9 - имени Сагадата Нурмаганбетова, №10 – Кара Бура, улица №15 - имени Абиша Кекильбаева, №17 - Азидоллы Ескалиева, №
gorod
В Атырау больше нет улицы Нефтяников
Депутаты в Атырау проголосовали за переименование некоторых улиц на очередной сессии гормаслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Из доклада представителя городского отдела культуры и развития языков Куралай Кумаровой следует, что в городе нужно присвоить названия улицам микрорайона Самал и переименовать ряд улиц с повторяющимися именами. Итак, в мкр.Самал имеющиеся улицы будут называться так: ул. №1 - имени Акжана Машанова, улица №9 - имени Сагадата Нурмаганбетова, №10 – Кара Бура, улица №15 - имени Абиша Кекильбаева, №17 - Азидоллы Ескалиева, №19 - Мусирали Бердиулы, улица №20 будет носить имя Сафи Утебаева, №27 - Наримана Улкенбайулы, а улица №28 - Абдрашита Сыдыханова. Переименованы будут улица Габдола Сланова в улицу имени Кейки Батыра, улица Халела Досмухамедова – в Жумата Шанина, улица имени Мереке – в улицу имени Орбулак. Проезд Алатау будет носить имя Байкент, улица Алатау – Ушкара, Махамбета Утемисулы – в Наурызбай батыра, Гайдара – в Жалантос Батыра, Жастар – в Туран, Жамбыла – в Жанкожа Батыра. Переименуют и улицу Нефтяников в улицу имени Халифа Алтай. Все депутаты проголосовали за переименование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
переименование улица

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