В Атырау больше всего автоаварий происходит на дорогах междугороднего и республиканского значения

Количество ДТП увеличилось на 17,8%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На селекторном совещании, посвященном вопросам безопасности дорожного движения под председательством главы региона Нурлана Ногаева, замруководителя департамента полиции Берик Амангельды сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается увеличение числа ДТП на 31,7%, выросло на 49,5% и количество пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. - Вместе с тем, число жертв аварий снизилось на 7,8% – с 51 до 47. Отмечено, что ДТП происходят на