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Социум

В Атырау больше всего автоаварий происходит на дорогах междугороднего и республиканского значения

Количество ДТП увеличилось на 17,8%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На селекторном совещании, посвященном вопросам безопасности дорожного движения под председательством главы региона Нурлана Ногаева, замруководителя департамента полиции Берик Амангельды сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается увеличение числа ДТП на 31,7%, выросло на 49,5% и количество пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. - Вместе с тем, число жертв аварий снизилось на 7,8% – с 51 до 47. Отмечено, что ДТП происходят на
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В Атырау больше всего автоаварий происходит на дорогах междугороднего и республиканского значения
Количество ДТП увеличилось на 17,8%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" На селекторном совещании, посвященном вопросам безопасности дорожного движения под председательством главы региона Нурлана Ногаева, замруководителя департамента полиции Берик Амангельды сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается увеличение числа ДТП на 31,7%, выросло на 49,5% и количество пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. - Вместе с тем, число жертв аварий снизилось на 7,8% – с 51 до 47. Отмечено, что ДТП происходят на трассах междугороднего и республиканского значения. И основные причины - превышение скорости водителями, выезд на встречную полосу и низкая квалификация автолюбителей, - сказал Берик Амангельды. Только с начала года в области за превышение скоростного режима было заполнено свыше 41 тысячи протоколов, водители были привлечены к адмответственности. В областном центре и районах для снижения числа ДТП проводится ряд профилактических мер. Среди них – установка над пешеходными переходами прожекторов, на дорогах – камер, скоростемеров, лежачих полицейских, светофоров. В городе ведется активная работа по расширению центральных улиц, установке правосторонних поворотов, дорожных знаков, нанесению новой дорожной разметки. – Мы выделяем немалые средства на обеспечение полиции необходимым оборудованием и комплектацией, создаем условия для полицейских, но все равно не получается выстроить работу должным образом. Мы ведь не можем закрепить за каждым автомобилем патрульную машину, получается, нужно менять системный подход к работе. Почему вы не можете свести показатели смертности на дорогах к нулю? Почему люди должны оставаться инвалидами при ДТП? Мы должны использовать все возможности, которые у нас есть, и решать имеющиеся проблемы. Cоздайте безопасные условия на дороге для людей, – обратился к руководителю департамента полиции Нурлан Ногаев. Еще одна причина, влияющая на рост аварий - низкая квалификация водителей. Сегодня подготовкой водителей разных категорий в области занимаются 26 автошкол, 18 из них расположены в городе Атырау. По словам директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Мусы Хайруллиева, автошколы, которые не могут приобрести современное оборудование для курсантов, вынуждены закрываться, да и качество образования в них оставляет желать лучшего. – Если в 2018 году было выдано 9 671 водительское удостоверение, то с декабря прошлого года, с момента открытия Специализированного ЦОНа, было принято 4 419 документов от выпускников автошкол. Из них теорию сдали всего лишь 419 человек, практические навыки вождения – 93 курсанта. Это говорит о низком качестве подготовки водителей,-  считает Хайруллиев. Аким выразил мнение, что необходимо взять на контроль работу автошкол на республиканском уровне. В регионе же провести аттестацию имеющихся центров по подготовке водителей. Кроме того, для того, чтобы снизить число ДТП с участием общественного транспорта, необходимо проводить подготовку и водителей автобусов. – Сегодня наряду с таксистами именно автобусы выступают виновниками аварий на дорогах, взять хотя бы последний пример, где при ДТП пострадали 11 пассажиров. Поручаю директорам    автопарков наладить контроль при приеме на работу водителей автобусов, а также постоянно инспектировать их работу, - сказал Нурлан Ногаев. Также глава региона поручил полицейским усилить работу в направлении безопасности пешеходов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
ДТП трасса

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