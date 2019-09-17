Дефицит хлеба возник из-за отключения газа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В связи со вчерашним отключением газа в левобережной части Урала, в нефтяной столице теперь ощущается дефицит хлеба. Большинство пекарен пекут на газе, так как электричество жечь не выгодно. Отсюда и возникают проблемы с хлебом. Жители Атырау вынуждены за главным продуктом на столе отправляться в правобережную часть города. Напомним, левобережье подключат к газу только через три дня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА