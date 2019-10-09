В Атырау измеряют ширину и толщину асфальта

Ревизию автодорог начали специалисты департамента Агентства по противодействию коррупции и регионального филиала Национального центра качества дорожных активов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в антикоррупционной службе, в рамках проекта "Сапалы жол - Адалдық алаңы" совместно с членами Специальной мониторинговой группы, направленной на искоренение коррупции в сфере дорожно-строительных работ, была проведена ревизия автомобильных дорог городского значения по улице Курмангазы. - Заказчиком является государственное учреждение "Атырауский городской отдел пассажирского тр