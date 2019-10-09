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Социум

В Атырау измеряют ширину и толщину асфальта

Ревизию автодорог начали специалисты департамента Агентства по противодействию коррупции и регионального филиала Национального центра качества дорожных активов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в антикоррупционной службе, в рамках проекта "Сапалы жол - Адалдық алаңы" совместно с членами Специальной мониторинговой группы, направленной на искоренение коррупции в сфере дорожно-строительных работ, была проведена ревизия автомобильных дорог городского значения по улице Курмангазы. - Заказчиком является государственное учреждение "Атырауский городской отдел пассажирского тр
gorod
В Атырау измеряют ширину и толщину асфальта
Ревизию автодорог начали специалисты департамента Агентства по противодействию коррупции и регионального филиала Национального центра качества дорожных активов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказали в антикоррупционной службе, в рамках проекта "Сапалы жол - Адалдық алаңы" совместно с членами Специальной мониторинговой группы, направленной на искоренение коррупции в сфере дорожно-строительных работ, была проведена ревизия автомобильных дорог городского значения по улице Курмангазы. - Заказчиком является государственное учреждение "Атырауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог". Мониторинг осуществлялся путем проверки объекта и частичного измерения геометрических параметров, - отметили в антикоррупционной службе. Специалисты изучают необходимые данные для измерения ширины асфальтобетонного покрытия, определения толщины и проверки проезжей части асфальтобетонного покрытия. Дальнейшие испытания проводятся в образце взятом специальным оборудованием. - Сейчас образцы были переданы в лабораторию. Они изучаются. Результаты будут известны на этой неделе. Если будут выявлены нарушения, мы направим соответствующие материалы для их устранения. По словам руководителя управления превенции коррупции департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Жанибека Каражанова, нужно контролировать целевое расходование каждой монеты. Граждане могут обратиться в департамент с жалобами по поводу качества дорог, в свою очередь мы организуем проверки для подтверждения данных указанных в обращениях.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
дороги

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