В Атырау карета скорой помощи столкнулась с легковым авто

Два фельдшера и пассажирка автомобиля доставлены в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня, 5 ноября, в 9.38 карета скорой помощи марки "Форд транзит", выехавшая на красный свет на перекрестке улиц Амандосова и Сатыбалдиева, столкнулась с автомобилем марки ВАЗ-2114. От удара машина скорой медицинской помощи упала набок, - сообщили в департаменте полиции Атырауской области. Также в аварии пострадали автомашины марки "Тойота Камри" и "Лада Ларгус". Находившиеся в скорой медицинской помощи два фельдшера доставлены в облбольницу, но от гос