Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау карета скорой помощи столкнулась с легковым авто

Два фельдшера и пассажирка автомобиля доставлены в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня, 5 ноября, в 9.38 карета скорой помощи марки "Форд транзит", выехавшая на красный свет на перекрестке улиц Амандосова и Сатыбалдиева, столкнулась с автомобилем марки ВАЗ-2114. От удара машина скорой медицинской помощи упала набок, - сообщили в департаменте полиции Атырауской области. Также в аварии пострадали автомашины марки "Тойота Камри" и "Лада Ларгус". Находившиеся в скорой медицинской помощи два фельдшера доставлены в облбольницу, но от гос
gorod
В Атырау карета скорой помощи столкнулась с легковым авто
Два фельдшера и пассажирка автомобиля доставлены в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня, 5 ноября, в 9.38 карета скорой помощи марки "Форд транзит", выехавшая на красный свет на перекрестке улиц Амандосова и Сатыбалдиева, столкнулась с автомобилем марки ВАЗ-2114. От удара машина скорой медицинской помощи упала набок, - сообщили в департаменте полиции Атырауской области. Также в аварии пострадали автомашины марки "Тойота Камри" и "Лада Ларгус". Находившиеся в скорой медицинской помощи два фельдшера доставлены в облбольницу, но от госпитализации они отказались. Кроме того, жена водителя ВАЗ-2114 доставлена в больницу. Причины ДТП выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
ДТП скорая помощь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article