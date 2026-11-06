В Атырау музыканта уволили «за плохой голос»

Атырауский городской суд рассмотрел иск местной жительницы к государственному учреждению. Женщина требовала признать её увольнение незаконным, восстановить в должности аккомпаниатора и компенсировать заработок за всё время вынужденного прогула.

История началась с того, что работодатель решил проверить профпригодность сотрудницы. В августе 2025 года по итогам специального отбора комиссия решила, что женщина не подходит на должность. В протоколе указали причину: "недостаточная постановка голоса и низкий уровень музыкального образования". На основании этого документа работодатель расторг с ней трудовой договор.

Не согласившись с увольнением, женщина обратилась в суд. Она заявила, что руководство нарушило Трудовой кодекс РК. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что работодатель действительно допустил грубую ошибку. По закону уволить сотрудника из-за недостаточной квалификации (пп. 4 п. 1 ст. 52 ТК РК) можно только по результатам официальной аттестации, а не на основании рядового протокола или собеседования. Никаких законных доказательств профнепригодности истца учреждение предоставить не смогло.

В итоге суд встал на сторону работника и полностью удовлетворил иск:

приказ об увольнении признан незаконным и отменен;

женщину восстановили в должности аккомпаниатора;

с госучреждения взыскали среднюю заработную плату за всё время вынужденного прогула.

Решение суда уже вступило в законную силу.