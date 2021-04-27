В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги

Реконструкция автомобильной дороги будет произведена по улице Ауэзова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ТОО «Атырауинжстрой», «Реконструкция автомобильной дороги улицы Ауэзова» - один из самых масштабных проектов в этом году. Сегодня, 27 апреля, задолго до начала непосредственно строительных работ, АИС приступил к пересадке деревьев вдоль кольца на улице Ауэзова («Молекула») и в сторону улицы Муканова. - Стоит отметить, что в рамках ее расширения по проекту предусматривалась их вырубка, но вместе с заказчиком работ, ЖКХ города, мы изыскали возможность сох