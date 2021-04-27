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Социум

В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги

Реконструкция автомобильной дороги будет произведена по улице Ауэзова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ТОО «Атырауинжстрой», «Реконструкция автомобильной дороги улицы Ауэзова» - один из самых масштабных проектов в этом году. Сегодня, 27 апреля, задолго до начала непосредственно строительных работ, АИС приступил к пересадке деревьев вдоль кольца на улице Ауэзова («Молекула») и в сторону улицы Муканова. - Стоит отметить, что в рамках ее расширения по проекту предусматривалась их вырубка, но вместе с заказчиком работ, ЖКХ города, мы изыскали возможность сох
Кристина Кобина
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
Реконструкция автомобильной дороги будет произведена по улице Ауэзова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
Как сообщили в пресс-службе ТОО «Атырауинжстрой», «Реконструкция автомобильной дороги улицы Ауэзова» - один из самых масштабных проектов в этом году. Сегодня, 27 апреля, задолго до начала непосредственно строительных работ, АИС приступил к пересадке деревьев вдоль кольца на улице Ауэзова («Молекула») и в сторону улицы Муканова. - Стоит отметить, что в рамках ее расширения по проекту предусматривалась их вырубка, но вместе с заказчиком работ, ЖКХ города, мы изыскали возможность сохранить насаждения. Более 30 карагачей и ясеней будут перемещены при помощи спецтехники в этом же районе и в расположенный неподалеку парк в Жилгородке, - пояснили в ТОО «Атырауинжстрой». Работы ведет специализированная подрядная компания «КДМС». - Во время строительства, когда здесь будет много дорожной техники и закрыты проезды, выполнить такую работу озеленителям будет сложно. Кроме того, важно успеть воспользоваться благоприятным для посадок периодом, поэтому мы до начала наших работ попросили подрядчика произвести пересадку деревьев, - говорит заместитель директора по общим вопросам ТОО «АИС» Орынбай Габбасов. К слову, вся работа займет предположительно около двух недель. О закрытии данного участка на реконструкцию компания сообщит дополнительно.
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
В Атырау началась пересадка деревьев из-за реконструкции дороги
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ТОО «Атырауинжстрой»
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