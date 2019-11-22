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Социум

В Атырау не хватает спецтехники для уборки снега

Это обусловлено в основном недостаточным выделением финансовых средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил исполняющий обязанности начальника департамента ЧС по Атырауской области Аскат Ержанов, последняя проверка готовности формирований гражданской обороны проводилась месяц назад в ходе командно-штабных учений "Кыс 2019", где проверялась готовность органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период. Были созданы общие группы, выезжавшие во все районные подразделения, проверяли подготовку дорожно-экспл
gorod
В Атырау не хватает спецтехники для уборки снега
Это обусловлено в основном недостаточным выделением финансовых средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил исполняющий обязанности начальника департамента ЧС по Атырауской области Аскат Ержанов, последняя проверка готовности формирований гражданской обороны проводилась  месяц назад в ходе командно-штабных учений  "Кыс 2019", где проверялась готовность органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в зимний период. Были созданы общие группы, выезжавшие во все районные подразделения, проверяли подготовку дорожно-эксплуатационными организациями и местными исполнительными органами пунктов обогрева на случай, если транспорт и люди окажутся в снежных заносах на дорогах. И на сегодня  готовность к зимнему периоду удовлетворительная. Однако имеется  ряд недостатков, которые связаны с техническим обеспечением дорожных организаций – отсутствие необходимой снегоочистительной техники, которая должны иметься согласно нормативам. По словам ЧСника,  это обусловлено в основном недостаточным выделением финансовых средств. И  оснащенность составляет порядка 70%, не говоря уже об имеющейся изношенной технике.  Но, заверил Ержанов, все остальное имеется. Он также отметил, что  у департамента ЧС  есть техника с высокой проходимостью для проведения аварийно-спасательных или поисковых работ. Сегодня на территории Атырауской области организованы 46 пунктов обогрева. Как правило, это придорожные кафе, с которыми местные исполнительные органы (акиматы) заключают договоры. При возникновении ЧС эти кафе могут открыться в течение двух часов и развернуть пункт обогрева, куда можно направить людей, оставшихся на трассе. На сегодня  имеется 88 единиц снегоуборочной и 85 единиц инженерной техники, 59 единиц эвакуационной техники и 51 единица транспорта с высокой проходимостью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
снег уборка

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