В Атырау не хватает спецтехники для уборки снега

Это обусловлено в основном недостаточным выделением финансовых средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил исполняющий обязанности начальника департамента ЧС по Атырауской области Аскат Ержанов, последняя проверка готовности формирований гражданской обороны проводилась месяц назад в ходе командно-штабных учений "Кыс 2019", где проверялась готовность органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период. Были созданы общие группы, выезжавшие во все районные подразделения, проверяли подготовку дорожно-экспл