- Обсуждались вопросы эффективности применения систем видеонаблюдения АО «Казахтелеком» и Центра оперативного управления полиции в реализации профилактических мероприятий за 2018 год и истекший период 2019 года, - отметили в пресс-службе прокуратуры. - Как показал анализ, несмотря на выделение из бюджета 1,8 млрд тенге для модернизации Центра оперативного управления и увеличения количества камер видеонаблюдения почти два раза, доля раскрытия преступлений с их помощью остается на низком уровне. При этом, отметили в надзорном органе, принятый Комплексный план по профилактике правонарушений в Республике Казахстан на 2017-2019 годы выполняется формально, без достижения поставленных целевых индикаторов. До настоящего времени не подключены с Центром оперативного управления видеокамеры, установленные на территории отдельных торговых центров и рынков Атырау. - Не установлены камеры видеонаблюдения в основных очагах совершения правонарушений, в том числе в некоторых микрорайонах с частным сектором, - подчеркнули прокуроры. По итогам заседания, с учетом предложений членов Координационного совета, выработаны конкретные меры по устранению выявленных недостатков и повышению эффективности профилактики правонарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.