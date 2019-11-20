В Атырау общественный транспорт будет ездить ночью

Как сообщили в главном автопарке, в качестве эксперимента с 20 ноября в ночное время выйдет на линию автобус №14, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - С понедельника по четверг ночной рейс №14 будет курсировать с 21.00 до 3 часов, а с пятницы по субботу – с 21.00 до 5 утра, - сообщили в ТОО «Akzhaiyk Avtopark». Только в воскресенье в ночное время автобусы ходить не будут. - Пока пустили только маршрут №14. Будем смотреть – приживется этот эксперимент или нет, - прокомментировали в автопарке. Жители Атырау новость восприняли с позитивом, многие ранее