В Атырау отключат водоснабжение, чтобы подготовиться к отопительному сезону

В ночь на пятницу в трех местах одновременно водоканалом будут проводиться работы для подготовки к зимнему периоду, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в КГП "Атырау Су арнасы", в связи с плановыми работами для подготовки к зимнему периоду, будут заменены запорные арматуры в трех местах одновременно (повысительная насосная станция (ПНС) - Жумыскер, микрорайон Оркен и на водоочистном сооружении (ВОС). - Данные ремонтные работы предназначены для того, чтобы зимой в случае аварии на сетях водоснабжения локализовать отдельные участки и пров