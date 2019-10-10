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Социум

В Атырау отключат водоснабжение, чтобы подготовиться к отопительному сезону

В ночь на пятницу в трех местах одновременно водоканалом будут проводиться работы для подготовки к зимнему периоду, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в КГП "Атырау Су арнасы", в связи с плановыми работами для подготовки к зимнему периоду, будут заменены запорные арматуры в трех местах одновременно (повысительная насосная станция (ПНС) - Жумыскер, микрорайон Оркен и на водоочистном сооружении (ВОС). - Данные ремонтные работы предназначены для того, чтобы зимой в случае аварии на сетях водоснабжения локализовать отдельные участки и пров
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В Атырау отключат водоснабжение, чтобы подготовиться к отопительному сезону
В ночь на пятницу в трех местах одновременно водоканалом будут проводиться работы для подготовки к зимнему периоду, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в КГП "Атырау Су арнасы", в связи с плановыми работами для подготовки к зимнему периоду, будут заменены  запорные арматуры в трех местах одновременно (повысительная насосная станция (ПНС)  - Жумыскер, микрорайон Оркен и на водоочистном сооружении (ВОС). - Данные ремонтные работы предназначены для того, чтобы зимой в случае аварии на сетях водоснабжения локализовать отдельные участки и проводить точечные ремонтные работы, не отключая при этом центральные линии водоснабжения, - отметили  "Атырау Су арнасы" и предупредили, что воду отключат в ночь на  пятницу, с 00.00 ч. 10 октября до 06.00 ч. 11 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
вода отключение

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