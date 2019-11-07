В Атырау открыли памятник растению кумаршык

Автором памятника является член Союза журналистов Турсын Калимова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Турсын Калимовой, идея о создании такой малой архитектурной формы родилась у нее давно. - В голодные и холодные 1930-1940-е известная в регионе трава кумаршык спасла многих людей, в том числе и мою маму. И я решила поставить такой памятник. Меня поддержали, - рассказала Турсын Калимова. Скульптор этой работы - Ринат Абенов, член союза архитекторов, а архитектор - Асылбек Мухаметжанов, он же выступил архитектором памятника Хиуаз Доспановой, который возвели более месяца назад