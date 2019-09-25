Пресс-секретарь акима Атырауской области разместил эту информацию на своей личной страничке в Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На своей странице пресс-секретарь областного акимата Серикжан Ерментаев затронул наболевшую для жителей нефтяной столицы тему – переход на новую систему оплаты за проезд. Напомним, дифференцированный тариф – 150 тенге наличными и 80 тенге при оплате картой проезда – в Атырау хотели ввести с 1 сентября, но отложили на месяц в связи с низкой покупательской способностью. Между тем, атыраусцы, которые уже купили карты оплаты, жалуются, что кондукторы зачастую говорят, что валидаторы, с помощью которых картами расплачиваются за проезд, не работают. Поэтому есть горожане, которые выступают за прежнюю систему оплаты за проезд. - Состояние общественного транспорта в Атырау ещё два года назад: кривые, косые, тесные, вечно ломающиеся автобусы, и перевозчики, разводящие руками, мол, на замену денег нет, полная безнадёга, - пишет пресс-секретарь акима области. - Акимат требовал от перевозчиков замены автобусов, а те требовали субсидий, кондукторы и водители требовали снизить план - в конечном итоге от всего этого страдали пассажиры, вынужденные ездить в убитых, тесных тарантайках. Также все мы помним, как перевозчики закупили 20 списанных автобусов из Алматы... Заменили кривого хромым. В размещенном посте также говорится о том, было куплено 130 новых автобусов, которые разделили между автопарками, таким образом обновили 10 основных маршрутов. Планируется закупить ещё 130 новых автобусов чтобы решить проблемы общественного транспорта. - Акимат не знает точную сумму заработка перевозчиков, так как в работе с налом всегда появляются левые движения - это человеческий фактор, так было всегда. Поэтому вводится электронная оплата проезда - 80 тенге через карту Smart Qala. Так мы сможем видеть РЕАЛЬНЫЕ доходы перевозчиков и, соответственно, требовать от них исполнения своих обязательств. Конечно, тех кто любит старый добрый олдскулл мы тоже не забыли - можно оплатить наличкой, правда, уже подороже - за 150 тенге. Небольшая мотивация переходить на электронную оплату проезда, - пишет далее пресс-секретарь акима области. далее по тексту следует, что проект действует в пилотном режиме и уже появляются проблемы - валидаторы ломаются, билетов нет, кондукторы грубят и так далее. - Естественно, городской акимат, понимая, что все это абсолютно никак не должно касаться пассажиров, вводит следующее правило - если тебе не дали билет, если сломан валидатор, если ты не можешь оплатить проезд картой по какой либо причине - ты едешь БЕСПЛАТНО. Ты как пассажир имеет право оплатить билет через карту и точка. То, что происходит сейчас в Атырау уже было в Астане и Алматы, саботаж новой системы, сопротивление, верхи не могут, а низы не хотят и так далее. Атырау - третий город в стране, где вводится эта система, - подчеркивает пресс-секретарь. - Грубо говоря, вопрос сейчас стоит так - хочешь всегда ездить на новых автобусах, хочешь чтобы их было ОЧЕНЬ МНОГО, хочешь достойного сервиса - плати через карточку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА