Иллюстративное фото из архива "МГ" - По поручению акима Атырауской области акимом города Атырау Алимухаммедом Куттумуратулы начата апробация спецтехники для пересадки деревьев, - отмечают в пресс-службе облакимата. Уже пересажено 132 дерева, если результаты окажутся позитивными, такой вид работ будет использоваться повсеместно, обещают в акимате. - Стоит отметить, что в это дело большую лепту внесли члены гражданского совета, - заметили в акимате. Напомним, острой критике подвергли атыраусцы акимат минувшим летом, когда в связи с расширением дорог, началась вырубка деревьев. Люди просили не вырубать карагачи и тополя, так нужные экологически неблагополучному Атырау, а пересаживать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.