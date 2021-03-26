В Атырау попрошаек привлекают к ответственности

К административной ответственности привлечены более 50 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в регионе проводится рейд для выявления людей, занимающихся попрошайничеством в общественных местах. – 16 марта около 21.00 в селе Аксай, на улице Тайманова, 59-летний житель города был остановлен за занятие попрошайничеством в общественном месте. В отношении него составлен административный протокол по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Ему наложен штраф в размере 5