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Социум

В Атырау попрошаек привлекают к ответственности

К административной ответственности привлечены более 50 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в регионе проводится рейд для выявления людей, занимающихся попрошайничеством в общественных местах. – 16 марта около 21.00 в селе Аксай, на улице Тайманова, 59-летний житель города был остановлен за занятие попрошайничеством в общественном месте. В отношении него составлен административный протокол по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Ему наложен штраф в размере 5
Арайлым Усербаева
В Атырау попрошаек привлекают к ответственности
К административной ответственности привлечены более 50 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау попрошаек привлекают к ответственности
В Атырау попрошаек привлекают к ответственности
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в регионе проводится рейд для выявления людей, занимающихся попрошайничеством в общественных местах. – 16 марта около 21.00 в селе Аксай, на улице Тайманова, 59-летний житель города был остановлен за занятие попрошайничеством в общественном месте. В отношении него составлен административный протокол по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Ему наложен штраф в размере 5 МРП, - сообщили в полиции. К слову, с начала года в Атырау к ответственности привлечены более 50 попрошаек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
попрошайка

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