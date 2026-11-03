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Социум

В Атырау представители молодежи, НПО и этнокультурных объединений обсудили Послание Президента

В медиахолдинге ТОО "Атырау-Ақпарат" состоялась встреча, посвящённая разъяснению основных задач, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана.
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В Атырау представители молодежи, НПО и этнокультурных объединений обсудили Послание Президента
Фото: акимат Атырау

В мероприятии приняли участие представители молодёжи, неправительственных организаций (НПО), этнокультурных объединений, а также члены информационно-аналитической группы.Об этом сообщили в акимате региона.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления, обозначенные в Послании Главы государства, в том числе социально-экономическое развитие страны, социальная защита населения, национальная экономика, энергетика и экология.

Члены информационно-аналитической группы разъяснили задачи и дальнейшие планы, предусмотренные Посланием, а также ответили на вопросы участников. Кроме того, в ходе встречи были подняты актуальные вопросы и озвучены предложения.

В мероприятии приняли участие депутаты Курултая Арман Хайруллин и Муса Хайруллиев, член Народного Совета Казахстана Назарбек Косшиев, заместитель руководителя Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области Айгерим Беккалиева, вице-министр национальной экономики Ерлан Сагынаев, вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, а также заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Алибек Мухамбетов.

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Фото: акимат Атырау
Фото: акимат Атырау
Фото: акимат Атырау

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