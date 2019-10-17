В Атырау прошел час добросовестности

Такое необычное мероприятие организовали с участием сотрудников департамента экономических расследований по Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметили в департаменте, цель акции - профилактика коррупционных правонарушений, недопущение фактов коррупции, а также информирование госслужащих о проводимых в стране мероприятиях по противодействию коррупции. - В наше время общество сталкивается с серьезными глобальными вызовами, и именно сейчас добропорядочность должна стать духовным стержнем нации, нормой жизни граждан. Уважение к труду другого человека – фундамент д