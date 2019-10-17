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Социум

В Атырау прошел час добросовестности

Такое необычное мероприятие организовали с участием сотрудников департамента экономических расследований по Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметили в департаменте, цель акции - профилактика коррупционных правонарушений, недопущение фактов коррупции, а также информирование госслужащих о проводимых в стране мероприятиях по противодействию коррупции. - В наше время общество сталкивается с серьезными глобальными вызовами, и именно сейчас добропорядочность должна стать духовным стержнем нации, нормой жизни граждан. Уважение к труду другого человека – фундамент д
gorod
В Атырау прошел час добросовестности
Такое необычное мероприятие организовали с участием сотрудников департамента экономических расследований по Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как отметили в департаменте, цель акции - профилактика коррупционных правонарушений, недопущение фактов коррупции, а также информирование госслужащих о проводимых в стране мероприятиях по противодействию коррупции. - В наше время общество сталкивается с серьезными глобальными вызовами, и именно сейчас добропорядочность должна стать духовным стержнем нации, нормой жизни граждан. Уважение к труду другого человека – фундамент для воспитания добропорядочного гражданина. И здесь важны принципы общей ответственности, принципы профессионализма государственных служащих. Думается, именно они должны стать жизненным принципом каждого государственного служащего и офицера, - отметили в департаменте. В ходе встречи состоялся активный обмен мнениями, были даны ответы на все вопросы, интересовавшие участников. Интересно, что ранее в Атырау на тему добропорядочности и в целом коррупции был проведен конкурс детских рисунков другими организаторами. Теперь работы победителей конкурса будут размещены по городу.
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Коррупция

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