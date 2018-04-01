В Атырау растет число новоселов по программе «Нұрлы жер»

В регионе активными темпами идет строительство жилья как за счет государственных средств, так и за счет частных инвестиций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В 2017 году в Атырауской области было введено в эксплуатацию 36 многоквартирных жилых домов на 1977 квартир. На 2018 год разработана проектно-сметная документация на 44 многоквартирных жилых дома на 3892 квартиры. Количество проектируемого жилья растет, так как частные застройщики проявляют активный интерес к строительству жилья по программе «Нұрлы жер». Гульзия УМАРОВА одна из тех, кто воспользовался данной пр