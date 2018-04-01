В Атырау растет число новоселов по программе «Нұрлы жер»

В регионе активными темпами идет строительство жилья как за счет государственных средств, так и за счет частных инвестиций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.В 2017 году в Атырауской области было введено в эксплуатацию 36 многоквартирных жилых домов на 1977 квартир. На 2018 год разработана проектно-сметная документация на 44 многоквартирных жилых дома на 3892 квартиры. Количество проектируемого жилья растет, так как частные застройщики проявляют активный интерес к строительству жилья по программе «Нұрлы жер». Гульзия УМАРОВА одна из тех, кто воспользовался данной программой. Девушка, накопив необходимую сумму - 30% от общей стоимости жилья, внесла ее в качестве первоначального взноса и заселилась в новую однокомнатную квартиру в мкр.Нурсая. - Впервые я увидела объявление об ипотечной программе "Нұрлы жер" в социальных сетях. Условия мне понравились - я плачу всего лишь 10% ежемесячно от стоимости жилья, остальные выплачивает государство, - рассказывает Гульзия. – Удобно и то, что отсутствуют комиссионные выплаты банку, сама процедура оформления проста и удобна. Раньше приобретение квартиры казалось невозможным – сейчас я поняла что это реально. К слову, помимо программы ипотечного кредитования "Нұрлы жер", в регионе в скором времени начнут реализовывать квартиры по новой программе ипотечного кредитования, представленной главой государства «7-20-25», что сделает жилье более доступным для населения. Местные исполнительные органы активно работают над улучшением инвестиционного климата региона, с каждым годом все больше компаний проявляют интерес к ведению бизнеса в Атырауской области. Помимо этого, в регионе активными темпами идет строительство коммунального и арендного жилья для 13 категорий граждан, имеющих право на получение квартиры от государства. Одна из счастливых новоселов – Клара ДЖУМАШЕВА встала в очередь на получение жилья от государства по категории «Малоимущие семьи». Спустя время женщина получила трехкомнатную квартиру и в этом году впервые отпраздновала Наурыз мейрамы в своем доме. - Мы долго скитались по квартирам, снимали жилье, денег постоянно не хватало, жили лишь надеждой, что когда-то получим квартиру. И вот в ноябре прошлого года нам сообщили, что наша очередь продвинулась и нам вручат долгожданные ключи, - рассказывает Клара ДЖУМАШЕВА. – В этом году мы встретили первый Наурыз в своем собственном доме, позвали много гостей, наготовили угощения, чтобы собрать всех родственников за большим дастарханом. Камилла МАЛИК
В Атырау растет число новоселов по программе «Нұрлы жер»
В регионе активными темпами идет строительство жилья как за счет государственных средств, так и за счет частных инвестиций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В 2017 году в Атырауской области было введено в эксплуатацию 36 многоквартирных жилых домов на 1977 квартир. На 2018 год разработана проектно-сметная документация на 44 многоквартирных жилых дома на 3892 квартиры. Количество проектируемого жилья растет, так как частные застройщики проявляют активный интерес к строительству жилья по программе «Нұрлы жер». Гульзия УМАРОВА одна из тех, кто воспользовался данной пр