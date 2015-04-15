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Происшествия Социум

В Атырау ребёнка придавило бетонной плитой

9 апреля плита, которая стояла на боку, придавила 8-летнего ребёнка, сообщает "Акжайык". Маленький Расул, единственный ребёнок в семье, живёт по соседству – в доме №4. По словам лечащего врача, хирурга областной детской больницы Ризабека ХАИРОВА, в результате травмы мальчик получил разрыв печени, селезёнки, желудка, полный отрыв поджелудочной железы и ушиб правого легкого. Ребёнок в коме, его прооперировали, но состояние остаётся крайне тяжёлым. Он в реанимационном отделении. Несчастный случай произошёл буквально под окнами обслуживающего теплотрассу ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов
Marat
В Атырау ребёнка придавило бетонной плитой
9 апреля плита, которая стояла на боку, придавила 8-летнего ребёнка, сообщает "Акжайык".
plita
plita
 Маленький Расул, единственный ребёнок в семье, живёт по соседству – в доме №4. По словам лечащего врача, хирурга областной детской больницы Ризабека ХАИРОВА, в результате травмы мальчик получил разрыв печени, селезёнки, желудка, полный отрыв поджелудочной железы и ушиб правого легкого. Ребёнок в коме, его прооперировали, но состояние остаётся крайне тяжёлым. Он в реанимационном отделении. Несчастный случай произошёл буквально под окнами обслуживающего теплотрассу ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов г. Атырау» в микрорайоне №7. Коммунальщики предложили посильную помощь родителям пострадавшего.
ребенок

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