В Атырау ребёнка придавило бетонной плитой

9 апреля плита, которая стояла на боку, придавила 8-летнего ребёнка, сообщает "Акжайык". Маленький Расул, единственный ребёнок в семье, живёт по соседству – в доме №4. По словам лечащего врача, хирурга областной детской больницы Ризабека ХАИРОВА, в результате травмы мальчик получил разрыв печени, селезёнки, желудка, полный отрыв поджелудочной железы и ушиб правого легкого. Ребёнок в коме, его прооперировали, но состояние остаётся крайне тяжёлым. Он в реанимационном отделении. Несчастный случай произошёл буквально под окнами обслуживающего теплотрассу ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов