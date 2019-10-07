Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает департамент статистики, за последний месяц в Атырпуской области подорожали, правда, не столь значительно, продукты питания. - В прошедшем месяце повышение цен было отмечено на крупы - на 2,2%, яйца - на 1,8%, кондитерские изделия – на 1,5%, алкогольные напитки - на 0,5%, рыбу и морепродукты, масла и жиры - по 0,3%, молочные продукты - на 0,2%, табачные изделия - на 0,1%, - сообщили в ведомстве. – Снижение же цен отмечено на фрукты и овощи - на 3,3%, сахар - на полпроцента. Тем временем, прирост цен на бензин АИ-98 составил 1,3%, транспорт - 0,5% , одежду и обувь - 0,1%. А вот проезд на самолете, видимо, в связи с завершением отпускного сезона, снизился на 2,1 процента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.