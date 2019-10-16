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Социум

В Атырау три десятка призывников отправились в армию

15 октября в парке Победы прошла торжественная церемония отправки тридцати призывников на срочную службу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атыраусцы поехали служить в Жамбылскую область. По словам военкома, в настоящее время 140​ призывников из Атырауской области уже отправились служить в Погранвойска КНБ РК. - До 15 ноября из нашего региона в​ Вооруженные силы РК будут направлены в общей сложности​ двести пятьдесят новобранцев. Всего за нынешний осенний призыв в Казахстанскую армию из Атырауской области планируется призвать около 700 солдатов-срочников. Мы дорожим каждым нашим подп
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В Атырау три десятка призывников отправились в армию
15 октября в парке Победы прошла торжественная церемония отправки тридцати призывников на срочную службу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атыраусцы поехали служить в Жамбылскую область. По словам военкома, в настоящее время 140​ призывников из Атырауской области уже отправились служить в Погранвойска КНБ РК. - До 15 ноября из нашего региона в​ Вооруженные силы РК будут направлены в общей сложности​ двести пятьдесят новобранцев. Всего за нынешний осенний призыв в Казахстанскую армию из Атырауской области планируется призвать около 700 солдатов-срочников.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. ​ Лина ОЙЛОВА
срочная служба

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