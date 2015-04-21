В Атырау задержана машина с крупной партией осетров

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД Атырауской области. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области в ходе операции "Бекiре" задержали в областном центре автомобиль "Daewoo Nexia", за рулем которой находился житель города. При обыске машины силовики обнаружили в багажнике 143 килограмма рыбы осетровых пород, которая принадлежала 32-летнему пассажиру авто, жителю пригородного села Дамба. Рыба изъята. Возбуждено уголовное дело.