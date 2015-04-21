Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Атырау задержана машина с крупной партией осетров

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД Атырауской области. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области в ходе операции "Бекiре" задержали в областном центре автомобиль "Daewoo Nexia", за рулем которой находился житель города. При обыске машины силовики обнаружили в багажнике 143 килограмма рыбы осетровых пород, которая принадлежала 32-летнему пассажиру авто, жителю пригородного села Дамба. Рыба изъята. Возбуждено уголовное дело.
gorod
В Атырау задержана машина с крупной партией осетров
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД Атырауской области.
Still0421_00002
Still0421_00002
 Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области в ходе операции "Бекiре" задержали в областном центре автомобиль "Daewoo Nexia", за рулем которой находился житель города. При обыске машины силовики обнаружили в багажнике 143 килограмма рыбы осетровых пород, которая принадлежала 32-летнему пассажиру авто, жителю пригородного села Дамба. Рыба изъята. Возбуждено уголовное дело.
Still0421_00003
Still0421_00003
  
Still0421_00004
Still0421_00004
браконьерство рыба осетры

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article