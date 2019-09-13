Иллюстративное фото из архива "МГ" Женщине предъявлено обвинение в том, что она 6 лет назад убила, а затем закопала во дворе дома своего супруга. Как следует из материалов дела, она подмешала в еду главе семейства снотворное и задушила его подушкой. Затем якобы с дочерьми и племянником расчленила труп на части, а потом забетонировала яму с трупом, и на этом месте возвела курятник. Всем родственникам супруга убитого сообщила, что якобы муж подался в нетрадиционные религиозные течения и уехал в далекие страны. Вся история, возможно, еще бы долго оставалась только на совести родственников, но в прошлом году один из участников этого преступления – племянник убитого – вынужден был просить деньги за неразглашение семейной тайны. Однако супруга убитого написала на племянника заявление в полицию о вымогательстве. В итоге всё раскрылось: после задержания племянник всё выложил о том, что без вести пропавший дядя на самом деле был убит. На первом заседании были заслушаны родственники по линии покойного, которые обвинили подсудимую, что даже не дала похоронить по-человечески. Заседание продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.