Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело в том, что в рамках проекта ВОЗ «Школы, способствующие укреплению здоровья» специалистами департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области был разработан проект по привлечению компаний для финансирования данного проекта. - На сегодняшний день в рамках проекта компания NCOC профинансировала 27 школ города Атырау, установив в каждой школе по восемь "фонтанчиков" питьевой воды, - сказали в департаменте, отметив, что установленные "фонтанчики" питьевой воды являются одним из профилактических мероприятий по снижению уровня инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей и подростков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.