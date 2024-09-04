На I этапе краткосрочных курсов 94 человека начали обучение по четырём специальностям. Сейчас проходит отбор на II этап.

И. о. руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Еркебулан Абылкасымов рассказал, что на I этапе краткосрочных курсов 94 человека начали обучение по четырём специальностям. Сейчас проходит отбор на II этап.

— В этом году компания «Тенгизшевройл» планирует обучить 250 человек. В июле 94 безработных начали обучение, из них 32 получили сертификаты по различным специальностям. Сейчас специалисты управления объезжают все районы и проводят отбор на второй этап. Претенденты могут получить профессиональное образование по специальностям сварщик металлоконструкций, монтажник КИПиА, электромонтажник, трубомонтажник, — пояснил Еркебулан Абылкасымов.

Он дополнил, что профессиональное обучение проводят на основании договора, заключенного между акиматом области и ТОО «Тенгизшевройл». В связи с этим ежегодно обучаются до 250 безработных. Из 250 человек, получивших образование по рабочим специальностям в прошлом году, трудоустроили 85%.