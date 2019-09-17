Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте Нацбюро по противодействию коррупции, была задержана руководитель Исатайского районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. Чиновница попала под подозрение мздоимства: якобы она систематически получала взятки в размере от 50 до 80 тысяч тенге от предпринимателей за общее покровительство в сфере общепита. Начато досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.