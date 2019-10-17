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Социум

В Бурлинском районе прошла встреча «Жастардың алтын бесігі»

Встреча была организована молодежным движением "Жаңғыру жолы" и КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Целью мероприятия стало привлечение внимания молодого поколения к поддержанию дружбы и согласия между народностями, проживающими на территории Казахстана, укреплению единства, а также прошло обсуждение направление работы, которую необходимо провести в рамках патриотического воспитания. В ходе встречи выступили спикеры заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель общественного объединения "Узбекский этнокультурный центр"
gorod
В Бурлинском районе прошла встреча «Жастардың алтын бесігі»
Встреча была организована молодежным движением "Жаңғыру жолы" и КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Целью мероприятия стало привлечение внимания молодого поколения к поддержанию дружбы и согласия между народностями, проживающими на территории Казахстана, укреплению единства, а также прошло обсуждение направление работы, которую необходимо провести в рамках патриотического воспитания. В ходе встречи выступили спикеры заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель общественного объединения "Узбекский этнокультурный центр" города Нур-Султан Шерзод Пулотов, заместитель руководителя "Қоғамдық келісім" аппарата акима области Жамал Ихсанова и различные общественные деятели. Стоит отметить, что тема встречи является актуальной. Приглашенные к участию представители молодежных организаций, сельская молодежь, учащиеся Бурлинского колледжа и школьники активно участвовали в обсуждениях.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
встреча молодежное движение

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