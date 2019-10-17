В Бурлинском районе прошла встреча «Жастардың алтын бесігі»

Встреча была организована молодежным движением "Жаңғыру жолы" и КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Целью мероприятия стало привлечение внимания молодого поколения к поддержанию дружбы и согласия между народностями, проживающими на территории Казахстана, укреплению единства, а также прошло обсуждение направление работы, которую необходимо провести в рамках патриотического воспитания. В ходе встречи выступили спикеры заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель общественного объединения "Узбекский этнокультурный центр"