Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов по время брифинга в региональной службе коммуникаций подчеркнул, что обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и соблюдение правопорядка являются основной задачей правоохранительных органов. Так, в Бурлинском районе при акимате работает межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.

С начала 2024 года на территории района зарегистрировано 126 преступлений, в прошлом года эта цифра составляла 189. Кроме этого зафиксировано 5993 административных правонарушений, в 2023 году - 6827.

– По сравнению с прошлым годом наблюдаются положительные изменения. Однако на этом не стоит ограничиваться. Благодаря камерам уличного видеонаблюдения, которые были установлены ещё в прошлом году, за восемь месяцев этого года выявлено 653 административных правонарушений. Кроме этого с помощью камер «по горячим следам» раскрыто два тяжких и особо тяжких преступлений, - рассказал Еркебулан Ихсанов.

По словам акима Бурлинского района, что касается безопасности на дорогах, то установлено оборудование автоматической фиксации скорости. С момента запуска выявлено 20 368 административных правонарушений по превышению скоростного режима. Составлено протоколов на общую сумму 534 миллиона тенге, 273 миллиона из которых уже взыскано. Между тем, наложенные штрафы граждане необходимы оплатить не позднее 30 суток. В противном случае судоисполнителям придется взыскивать штрафы в принудительном порядке. Кстати, с 23 по 27 сентября в районе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Сотрудники полиции вместе с судоисполнителями провели рейд на улицах района. В результате ОПМ с автомашин должников сняли государственные номерные знаки, а авто были помещены на штрафстоянку. Кроме этого злостным должникам судоисполнители выписывают запрет на выезд за пределы страны, а постановление о принудительном взыскании направляются по месту работы должника

Вместе с тем сотрудники отдела полиции Бурлинского района часто проводят встречи с родителями школьников и студентов технического колледжа. Главной обсуждаемой темой становится профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.