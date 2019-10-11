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Социум

В центре Актобе горело здание

Пустующее здание принадлежит областному управлению здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар вспыхнул под утро на улице братьев Жубановых недалеко от областного акимата 11 октября. Горело здание, которое много лет занимала станция скорой помощи. Как сообщили ДЧС, загорание произошло в 5.05, на место выехали 50 сотрудников. Только В 6.25 пожар удалось ликвидировать. Причину пожара устанавливают. Здание площадью 400 кв. метров принадлежит областному управлению здравоохранения. - Оно пустовало. Мы готовили проектно-сметную документацию на строительство подстанции скорой п
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В центре Актобе горело здание
Пустующее здание принадлежит областному управлению здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пожар вспыхнул под утро на улице братьев Жубановых недалеко от областного акимата 11 октября. Горело здание, которое много лет занимала станция скорой помощи. Как сообщили ДЧС, загорание произошло в 5.05, на место выехали 50 сотрудников. Только В 6.25 пожар удалось ликвидировать. Причину пожара устанавливают. Здание площадью 400 кв. метров принадлежит областному управлению здравоохранения. - Оно пустовало. Мы готовили проектно-сметную документацию на строительство подстанции скорой помощи в этом месте, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.
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Пожар

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