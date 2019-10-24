В центре Уральска сгорел магазин (фото)

Пожар в магазине "Талисман" по проспекту Назарбаева произошёл сегодня, 24 октября, в 8.50, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, звонок на пульт пожарных поступил в 8.50. - На месте работали 4 пожарные машины и 15 человек личного состава. Внутри магазина горели личные вещи на площади 25 квадратных метров, - пояснили в ДЧС ЗКО. Со слов очевидцев, в магазине продавали детские вещи, сувениры, картины. Напомним, пять лет назад горел магазин по соседству "Милавица." Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьт